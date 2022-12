Iran: Pucciarelli (Lega), ennesima morte atroce per fondamentalismo islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono incommentabili e terrificanti le notizie che continuano ad arrivare dall'Iran, dove si muore nei modi più atroci e per motivi dettati dal fondamentalismo religioso islamico. L'ultimo tragico e indegno delitto ha visto morire una povera ragazza di 14 anni, che a giudicare dalle cause del decesso pare essere stata violentata a morte. La sua unica colpa è stata quella di non indossare il velo islamico, una motivazione inaccettabile e vergognosa. Non è più tollerabile girarsi dall'altra parte di fronte a questi crimini orrendi, non so cos'altro serve ancora per capire che bisogna intervenire e fermare le stragi sotto il regime di Teheran". Lo afferma in una nota la senatrice Stefania Pucciarelli, della Lega, capogruppo in commissione Esteri-Difesa a palazzo Madama. (Com)