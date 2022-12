Autonomia: Zaia, Lep dovranno essere calcolati e poi applicati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte dell'autonomia oggi "siamo nell'ambito della legge di attuazione, ciò vuol dire che per le singole materie ancora non si è decisa la modalità eventualmente del trasferimento. Sulla partita della spesa storica, noi dobbiamo calcolare i livelli essenziali delle prestazioni e poi però vanno applicati”. Lo ha detto Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, durante la puntata di “Porta a Porta” in onda questa sera su Rai 1. “Ho l'impressione che qualcuno pensi di fare razzia delle risorse convinto che la spesa storica a casa sua valga di meno dei Lep che verranno calcolati. Sono convinto che non sarà così", ha aggiunto. (Rev)