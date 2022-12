Repubblica Centrafricana: attentato a Bangui, ministero Esteri russo convoca l’ambasciatore francese a Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore francese a Mosca, Pierre Levy, è stato convocato dal ministero degli Esteri russo in relazione all’attentato con pacco bomba recentemente subito dal direttore della Casa Russa, Dmitrij Sytij, a Bangui, nella Repubblica Centrafricana. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa “Tass”. La convocazione è avvenuta per segnalare “l’inaccettabilità delle accuse contro la Russia di diffondere ‘propaganda’ e ‘violenza contro la popolazione civile’ della Repubblica Centrafricana da parte di strutture militari russe private”. Mosca chiede quindi a Parigi di astenersi dall’alimentare l’isteria in relazione alle attività di “specialisti russi” nel Paese. “Chiediamo alle autorità francesi di astenersi da un approccio neocolonialista” che si manifesta “indicando ai partner africani di chi dovrebbero essere amici e con chi cooperare”, si legge nella dichiarazione del ministero degli Esteri russo. Le dichiarazioni a cui il dicastero fa riferimento sono da ascrivere alla ministra degli Esteri francese, Catherine Colonna, che subito dopo l'attentato aveva parlato di “immaginazione fantasiosa” riguardo le accuse avanzate dal fondatore del gruppo paramilitare russo Wagner, Evgenij Prigozhin, il quale aveva attribuito esplicitamente ai francesi la responsabilità del ferimento del diplomatico russo. (segue) (Rum)