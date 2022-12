Repubblica Centrafricana: attentato a Bangui, ministero Esteri russo convoca l’ambasciatore francese a Mosca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Prigozhin, vicino al presidente russo Vladimir Putin, prima di perdere conoscenza Sytij aveva letto la seguente nota che accompagnava il pacco bomba: "È per te, a nome di tutti i francesi, i russi lasceranno il campo africano”. Il leader di Wagner, che per anni ha negato la guida del gruppo prima di riconoscerlo di recente, non ha fornito alcuna prova a sostegno della nota. Una fonte diplomatica russa a Bangui intervistata dall'agenzia "Ria Novosti" ha affermato che la vittima aveva ricevuto il pacco a casa sua, che non si trova sul territorio dell'ambasciata. Affermazioni che sono state tuttavia fermamente respinte dalla Colonna la quale, dal Marocco dove si trovava in visita, le aveva bollate come "false" e frutto di "propaganda", accusando i mercenari Wagner di commettere "deplorevoli estorsioni sulle popolazione civile". Parigi accusa regolarmente il gruppo Wagner di aver orchestrato la manipolazione dell'opinione pubblica contro la Francia in diversi Paesi africani, tra cui appunto la Repubblica Centrafricana, e di essere stato coinvolto in predazioni economiche con il pretesto di contratti di protezione del governo. La Repubblica Centrafricana, Paese in guerra civile dal 2013, è al centro della strategia di influenza russa in Africa che ha portato l'ex potenza coloniale a ritirare - lo scorso 15 dicembre, ovvero il giorno prima dell'attentato - i suoi ultimi soldati rimasti nel Paese dopo aver deciso nell'estate del 2021 di sospendere la cooperazione militare con Bangui, ritenuta "complice" di una campagna antifrancese guidata dalla Russia. (Rum)