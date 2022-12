Iran: Formentini (Lega), con risoluzione diamo segno vicinanza a popolo iraniano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi diamo al popolo tutto dell’Iran, alle donne, ai giovani che protestano, un segnale di vicinanza, di solidarietà come intero Parlamento italiano, come Camera, e diamo anche una legittimazione politica e non è poco". Lo ha affermato il deputato della Lega, Paolo Formentini, in occasione della conferenza stampa a Montecitorio di presentazione della risoluzione approvata all'unanimità dalla commissione Affari esteri e comunitari della Camera sulla situazione dei diritti umani in Iran. (Rin)