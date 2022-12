Carceri: detenuto si suicida a Roma, associazione Antigone "82esimo in 2022, è allarme" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A ciò si aggiunge che "nell'istituto di pena i detenuti si rendono conto del fallimento del proprio progetto, criminale o anche migratorio. Realizzano in cella lo strappo che il carcere rappresenta nella propria vita e compiono il gesto estremo", spiega Scandurra. A queste situazioni "si aggiungono quelle che coinvolgono tutti: gli effetti post pandemici e la crisi economica". Una forte condizione di disagio che, secondo Scandurra, rappresenta solamente la punta dell'iceberg. "Non ci sono dati in tal senso - dice il rappresentante di Antigone - ma non mi stupirei, però, se per ogni suicida ci fossero cento detenuti che vivono la stessa situazione di disagio". Probabilmente, secondo Scandurra, influisce in questo pesante bilancio, anche il ritorno alle regole più restrittive precedenti al Covid. (segue) (Rer)