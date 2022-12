Carceri: detenuto si suicida a Roma, associazione Antigone "82esimo in 2022, è allarme" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Durante la pandemia i detenuti potevano parlare tre, e in alcuni istituti, anche cinque volte la settimana con le famiglie. Adesso si è tornati ad una volta a settimana per 10 minuti", sottolinea. Una regola molto stringente soprattutto per chi viene da fuori, abituato a un mondo interconnesso. Le possibili soluzioni per arginare il fenomeno sono efficaci, secondo Scandurra, se legate a una prospettiva di vita migliore. "Serve più lavoro, più formazione professionale. Cose che - dice Scandurra - non facciano pensare al carcere come a un periodo di vita completamente bruciato e che dia la speranza di un futuro a una esistenza che appare compromessa". La maggior parte dei suicidi infatti "avviene nella parte iniziale della detenzione, quando si metabolizza l'idea del fallimento, e nella parte finale, quando si deve tornare ad una vita che appare senza speranza", conclude. (Rer)