Iran: Rosato (Azione-Iv), abbiamo ottenuto documento che segna posizione forte Italia

- "Il senso dell'iniziativa mi sembra importante perché su una materia così sensibile, dove ci possono essere punti di vista differenti, abbiamo ottenuto un documento che segna una posizione forte del governo italiano, dell'Italia. Dobbiamo continuare a fare un'azione di grande lavoro per isolare politicamente l'Iran". Lo ha detto il deputato di Azione-Italia viva, Ettore Rosato, in occasione della conferenza stampa a Montecitorio di presentazione della risoluzione approvata all'unanimità dalla commissione Affari esteri e comunitari della Camera sulla situazione dei diritti umani in Iran. (Rin)