Iran: Orsini (FI), approvazione risoluzione all'unanimità dimostra responsabilità

- "Chiedere l'annullamento delle sentenze di condanna a morte emesse nei confronti dei manifestanti arrestati in Iran e sollecitare il rilascio immediato e incondizionato di tutti i detenuti che sono stati arrestati unicamente per aver esercitato pacificamente i propri diritti". È questo il primo impegno per il governo contenuto nella proposta di testo unificato di una risoluzione sull'Iran, presentata in commissione Esteri alla Camera dal deputato di Forza Italia, Andrea Orsini, e dai colleghi deputati Onori, Quartapelle e Formentini e approvata oggi all'unanimità. "Dal giorno del decesso di Masha Amini, decine di migliaia di cittadini iraniani hanno partecipato, con grande coraggio, a manifestazioni antigovernative in tutto il Paese, al grido di 'Donne, Vita, Libertà'. Si contano già centinaia di persone rimaste uccise nelle proteste e quasi 15.000 persone sarebbero state arrestate - ha spiegato Orsini -. Per questo, abbiamo chiesto al governo di sostenere le legittime richieste di libertà del popolo iraniano e di adoperarsi nei consessi internazionali per l'immediata cessazione della repressione in corso. In difetto di risposta positiva da parte iraniana - ha proseguito - abbiamo chiesto di ampliare ed estendere l'elenco delle sanzioni individuali, includendo i responsabili della repressione e dell'uso letale della forza contro i manifestanti e proponendo il congelamento delle riserve iraniane depositate all'estero. Il governo deve inoltre impegnarsi ad invitare l'Iran a ratificare la Convenzione delle Nazioni unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti e la Convenzione delle Nazioni unite per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne. Infine, abbiamo chiesto di rafforzare i controlli per evitare che il territorio italiano possa essere utilizzato per eludere l'applicazione delle sanzioni da parte di chiunque abbia interesse a farlo". Per il parlamentare azzurro, "il fatto che la commissione Esteri Camera si sia pronunciata all'unanimità è molto importante: denota il senso di responsabilità di tutte le forze politiche e la volontà comune di risolvere la gravissima situazione che sta vivendo l'Iran". (Rin)