Torino: gli appuntamenti di domani

- Piemonteore 15, Torino, via Bionaz 23F, il presidente Cirio partecipa all’intitolazione della sede UGL Torino ad Armando Murellaore 21:15, Acqui Terme (AL), Chiesa di San Francesco, l’assessore Protopapa presenzia al Concerto di NataleTorinoOre 10, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione delle Commissioni Pari Opportunità, IV e I. Odg: predisposizione del bilancio sociale e di genereOre 10, Palazzo Civico, Sala Colonne: l'assessore Purchia interviene alla conferenza stampa di presentazione del Video MappingOre 11:30, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione delle Commissioni Servizi Pubblici Locali e I. Odg: salvaguardiamo la gestione pubblica ed il modello gestionale in house. Schema di decreto legislativo di riordino della disciplina nei servizi pubblici locali di rilevanza economicaOre 19:30, Via Accademia Albertina 14: l'assessora Salerno è presente alla Festa di Natale Centro Vol.To ETS. (Rpi)