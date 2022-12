Afghanistan: Riad invita i talebani a revocare il divieto di frequentare le università alle donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita ha invitato i talebani a revocare il divieto alle donne di ricevere un'istruzione superiore in Afghanistan. Lo riferisce il ministero degli Esteri di Riad, all'indomani dell'annuncio delle autorità talebane di impedire alle donne di frequentare l'università. La diplomazia saudita ha espresso sorpresa e rammarico per la decisione, indicando che è stata accolta con stupore in tutti i Paesi musulmani. Il ministero ha affermato che la decisione nega alle donne afgane i loro pieni diritti giuridici e il diritto a un'istruzione che contribuisca a sostenere la sicurezza, la stabilità, lo sviluppo e la prosperità in Afghanistan. Oggi, le forze di sicurezza talebane nella capitale afgana Kabul hanno bloccato l'accesso alle università alle donne. Alcune di loro sono state filmate mentre piangevano e si consolavano a vicenda fuori da un'università a Kabul. Anche l'Organizzazione per la cooperazione islamica (Oic) ha denunciato la decisione, invitando i talebani a revocarla "per mantenere la coerenza tra le loro promesse e le decisioni effettive". "Sospendere l'accesso delle studentesse alle università afgane intaccherà seriamente la credibilità del governo in carica, così come negherà alle ragazze e alle donne afgane i loro diritti fondamentali all'istruzione, all'occupazione e giustizia sociale", ha affermato il segretario generale dell'Oic, Hussein Brahim Taha. (Res)