Ucraina: Weber (Ppe), visita di Zelensky a Washington sveglia per Ue

- La visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky è “una sveglia” per l'Ue, affinché “si rimetta finalmente in piedi sul piano militare”. È quanto affermato dal presidente del Partito popolare europeo (Ppe), Manfred Weber, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Handelsblatt”. In particolare, l'esponente dell'Unione cristiano-sociale (Csu) ha evidenziato come avrebbe “preferito” che il primo viaggio all'estero di Zelensky dall'inizio della guerra in Ucraina fosse “nell'Ue”. Weber ha aggiunto di capire “perfettamente” che il presidente ucraino ha scelto Washington perché ora “la logica militare è al centro dell'attenzione”. Pertanto, ha infine sottolineato il presidente del Ppe, “questa visita è un'altra sveglia per rimetterci finalmente in piedi sul piano militare”. (Geb)