Legge Bilancio: Impresa Cultura Italia-Confcommercio condivide appello per un confronto su nuova impostazione App18

- Impresa Cultura Italia-Confcommercio condivide l’appello rivolto dall’Associazione Italiana Editori, Aie, e dall’Associazione Librai Italiani, Ali, per un confronto rapido ed efficace relativamente alla nuova impostazione della App18. “Non ci convince - dichiara Carlo Fontana, Presidente di Impresa Cultura Italia - la scelta di ridurre la platea dei beneficiari attraverso una selezione Isee, soprattutto perché l’obiettivo del bonus cultura riconosciuto ai giovani attraverso la App18 era differente: non uno strumento di sostegno economico a fasce disagiate della popolazione, bensì uno strumento per avvicinare tutti i giovani alla ricchezza e al valore della cultura. Così come rivisitato, tale obiettivo risulta fortemente depotenziato. Restiamo convinti, però, come sostenuto da Aie e Ali che, nel pieno rispetto della volontà politica, sia necessario aprire un tavolo di confronto per rendere questo strumento il più efficace possibile.” “Siamo pronti, quindi – conclude Fontana – ad offrire il nostro contributo di esperienza per non rendere vana una opportunità sostenuta da risorse pubbliche”.(Rin)