Cina: Covid, mutazioni del virus saranno monitorate tramite rete ospedaliera nazionale

- La Cina ha istituito una rete ospedaliera nazionale per monitorare le mutazioni del virus alla base del Covid-19, dopo aver revocato le restrizioni e i test di massa a inizio dicembre. Lo riferisce il quotidiano edito a Hong Kong “South China Morning Post”, ricordando che gli esperti di sanità pubblica, tra cui l’infettivologo Zhong Nanshan, temono che la nuova ondata epidemica che ha travolto il Paese possa causare l’emersione di nuove varianti. Per tracciare le possibili mutazioni, il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie ha istituito una rete di raccolta dati che coinvolge un ospedale in ogni città e tre città in ogni provincia. Stando a quanto riferito dal direttore dell'Istituto nazionale per il controllo e la prevenzione delle malattie, Xu Wenbo, ogni ospedale dovrebbe prelevare diversi campioni: 15 dai pazienti presenti negli ambulatori e nei centri di pronto soccorso, 10 dai soggetti affetti da gravi patologie e da tutti i deceduti. (segue) (Cip)