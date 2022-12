Cina: Covid, mutazioni del virus saranno monitorate tramite rete ospedaliera nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati genomici ottenuti dal campionamento saranno caricati nel database nazionale nell’arco di una settimana per l'analisi e il sequenziamento, che permetteranno di determinare la distribuzione di eventuali sottovarianti a rischio emersione nel Paese, ha spiegato Xu. L’iniziativa non solo permetterà alla Cina di “monitorare in tempo reale la dinamica della trasmissione di Omicron e la proporzione delle sue sottovarianti”, ma anche di elaborare “una base scientifica per lo sviluppo di vaccini”, ha aggiunto ancora l'esperto. Negli ultimi tre mesi sono state individuate nel Paese più di 130 sottovarianti Omicron, inclusi diversi ceppi BQ.1 e XBB che circolavano negli Stati Uniti, nel Regno Unito e a Singapore già a ottobre. Mentre BA5.2 e BF.7 rimangono dominanti in Cina, altrettanto diffusi sono anche i ceppi riconducibili a BQ.1 e XBB, rilevati rispettivamente in nove e tre province. (Cip)