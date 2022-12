Clima: ambientalisti e imprese presentano documento di indirizzi per strategia riduzione emissioni di metano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Amici della Terra e Edfe (Enviromental Defense Fund Europe), Proxigas e Assorisorse hanno presentato questo pomeriggio nella sala del Cenacolo alla Camera dei deputati, il documento di indirizzi per una Strategia italiana di riduzione delle emissioni di metano della filiera del gas naturale aggiornato. Nel corso dell’evento, organizzato con il supporto di Opengate Italia, gli Amici della Terra hanno illustrato una prima stima che mostra la diversa impronta emissiva del Gas naturale importato nel nostro Paese rispetto a quello estratto in Italia. In particolare risulta che le emissioni metano del gas importato immesso nella rete di trasporto nazionale (6400 t di CH4 per Mld di m3) sono 40 volte più alte delle emissioni legate al gas estratto in Italia 160 t di CH4 per Mld di m3, (vedi slides allegata). Il documento condiviso da ambientalisti e imprese fissa un obiettivo di diminuzione delle emissioni in linea con quello previsto dal Global Methane Pledge (riduzione del 30 per cento nel 2030 rispetto al 2020). Già nel 2020 queste emissioni hanno fatto registrare una riduzione del 62,7 per cento rispetto al livello del 1990 per cento. Il documento prevede anche obiettivi quantitativi specifici per quanto riguarda i segmenti dell’upstream, del trasporto e della distribuzione. Conseguire questo obiettivo consentirebbe all’Italia di raggiungere una riduzione di 1 milione e 700mila tonnellate annue di CO2 equivalenti all’anno. Ispra (Antonio Caputo), Arera (Claudio Marcantonini) e Cig (Stefano Cagnoli), sono intervenuti questo pomeriggio per manifestare il proprio impegno a concorrere nell’ambito delle proprie competenze (monitoraggio ambientale, regolazione e normazione tecnica), a sostenere l’impegno dell’Italia per la riduzione delle emissioni climalteranti nella filiera. In particolare l’intervento di Ispra ha presentato la parte del recente rapporto sulle emissioni di metano dell’ente dedicata proprio agli scenari di intervento per la riduzione delle emissioni fuggitive della filiera del gas naturale. Il documento inquadra il ruolo delle imprese, la valorizzazione delle buone pratiche già messe in campo in Italia e prevede una specifica governance per la sua attuazione. Il documento prevede anche la determinazione del “Methane Supply Index”, con riferimento alle emissioni di metano del gas importato in Italia da Paesi extraUe, coerentemente con gli obiettivi della Strategia Esterna Ue per l’Energia nell’ambito del pacchetto REPowerEU, la proposta di Regolamento Ue per la riduzione delle emissioni di metano del settore energetico. (segue) (Rin)