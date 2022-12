Clima: ambientalisti e imprese presentano documento di indirizzi per strategia riduzione emissioni di metano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tommaso Franci, Direzione Amici della Terra “Il documento condiviso da ambientalisti e imprese offre un contributo al governo per adottare in tempi rapidi un piano nazionale di azione per la riduzione delle emissioni di metano come previsto anche dagli impegni assunti dall’Italia nell’ambito del GMP durante la COP 27”. Franci sottolinea che “L’Italia ha aderito anche alla “joint declaration from Importers and Exporter” promossa dai paesi che pragmaticamente si prefiggono di ridurre le emissioni climalteranti legate all’uso dei combustibili fossili e, in particolare, del gas naturale lungo le catene di approvvigionamento. L’iniziativa è tanto più opportuna nella fase in cui i paesi forti importatori, come quelli UE, stanno limitando le importazioni dalla Russia e inaugurano nuove vie di approvvigionamento". Franci ha concluso che:”Il ruolo del gas naturale nella transizione energetica va gestito pragmaticamente e non demonizzato in modo ideologico”. Secondeo Ilaria Restifo, referente per l’Italia di Environmental Defense Fund Europe (Edfe) co-organizzatore dell’evento, "ci troviamo in un momento in cui si tende a considerare come secondaria ogni tematica energetico-ambientale non direttamente collegata alla crisi energetica e ai prezzi del gas. Ma sicurezza energetica, sicurezza economica e sicurezza climatica sono ormai da considerarsi inscindibili. E quindi la giornata di oggi è molto importante, perché riguarda la risposta condivisa dei principali stakeholder di uno stato membro a contrastare le emissioni di metano della propria filiera gas, guardando anche al tema degli import. Perché ogni questione legata alla sicurezza climatico-energetica coinvolge ormai istituzioni internazionali e singoli stati e perché richiama a una responsabilità etico-climatica transnazionale". (segue) (Rin)