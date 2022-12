Clima: ambientalisti e imprese presentano documento di indirizzi per strategia riduzione emissioni di metano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Marta Bucci, direttore di Proxigas, "se vogliamo vincere la sfida ai cambiamenti climatici dobbiamo augurarci che aumentino i consumi di gas nel mondo in quanto oggi i combustibili più utilizzati sono petrolio e carbone, molto più inquinanti. Dobbiamo quindi utilizzare di più il gas ed imparare ad utilizzarlo sempre meglio, minimizzando gli impatti ambientali. In quest’ottica la riduzione delle emissioni fuggitive di metano rappresenta una linea d’intervento con grandi potenzialità, attuabile in tempi brevi e a costi contenuti, su cui la nostra industria, in particolare, ha già dimostrato impegno e sensibilità e può offrire un contributo rilevante valorizzando la grande esperienza delle proprie aziende. Per Andrea Ketoff, direttore di Assorisorse, "questo lavoro a più mani, che coinvolge operatori e stakeholders, è di particolare importanza perché contribuisce alla messa a terra di una specifica strategia italiana di riduzione delle emissioni di metano che consentirebbe al nostro Paese, e alla nostra filiera del gas naturale, di assumere un approccio proattivo, e cogliere importanti opportunità nel processo di transizione e sicurezza energetica. L’impegno di Assorisorse mette a sistema le competenze della filiera energetica, tra l’altro aderendo all’iniziativa “Aiming for Zero Methane Emissions” di Ogci, che consente di condividere obiettivi e impegni concreti con i principali operatori internazionali”. Con le attività svolte nel 2022 dal tavolo di lavoro comune, i contenuti del documento sono stati aggiornati e condivisi da un numero crescente di soggetti che hanno aderito a questa iniziativa: Amici della Terra Onlus, Proxigas, Eni S.p.A., Environmental Defense Fund Europe, Aiget, Studio Parola Angelini, Assogas, Edison, Inrete Distribuzione Energia S.p.A, Italgas S.p.A., Picarro Inc., Pietro Fiorentini S.p.A, Snam S.p.A., Unareti S.p.A.. Hanno, inoltre, partecipato e collaborato ai lavori del Tavolo Arera, Comitato Italiano Gas (Cig), Florence School of Regulation (Fsr), Ispra e Unep-Ogmp 2.0. (Rin)