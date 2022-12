Agroalimentare: Masaf, intesa in Conferenza Stato-Regioni su decreto pagamenti diretti Psp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su proposta del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta odierna ha sancito l’intesa sullo schema di decreto ministeriale relativo alle modalità di applicazione dei pagamenti diretti previsti dal Piano strategico della Pac 2023-2027. Si tratta - informa una nota del ministero - di un provvedimento molto atteso, adottato a sole tre settimane di distanza dall’approvazione del Piano strategico (Decisione del 2 dicembre 2022), con cui si disciplinano le modalità di erogazione dei Pagamenti diretti della Pac per l’anno 2023, interamente finanziati dall’Unione europea e finalizzati a sostenere il reddito degli agricoltori, con una dotazione di circa 3,6 miliardi di euro all’anno. Il decreto ministeriale prevede la prosecuzione del cosiddetto sostegno di base al reddito degli agricoltori, cui sono destinati 1.678 milioni di euro all’anno e del processo di convergenza nazionale dei diritti all’aiuto, attraverso il quale, entro il 2026, tutti i diritti all’aiuto dovranno raggiungere un valore pari ad almeno l’85 per cento della media nazionale. Con lo stesso provvedimento si prevede, inoltre, l’avvio del cosiddetto sostegno redistributivo, che privilegia le aziende medio-piccole, destinatarie di un contributo aggiuntivo limitato ai primi 14 ettari posseduti e si attivano, per la prima volta, specifici interventi a finalità ecologico-ambientale (eco-schemi), cui sono destinati circa 900 milioni di euro all’anno. (segue) (Com)