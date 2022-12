Agroalimentare: Masaf, intesa in Conferenza Stato-Regioni su decreto pagamenti diretti Psp (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli eco-schemi rappresentano una delle maggiori novità della Pac 2023-2027 e hanno l’obiettivo di stimolare l’assunzione di impegni ambientali più ambiziosi e mirati alle peculiarità dei diversi territori e tipologie produttive, capaci di rafforzare in modo mirato il contributo dell’attività agricola alla società ed all’ambiente, di migliorare la sostenibilità di tutti i processi produttivi. Gli eco-schemi attivati sono cinque e prevedono l’impegno del settore zootecnico alla riduzione della resistenza antimicrobica, l’inerbimento delle colture arboree, la salvaguardia degli oliveti di particolare valore paesaggistico, il sostegno ai sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento, e misure specifiche per gli impollinatori. Viene infine rafforzata la politica in favore dei giovani agricoltori e potenziati gli aiuti accoppiati al reddito, finalizzati a settori o prodotti di particolare rilevanza dal punto di vista socio-economico e ambientale. I settori interessati dagli aiuti accoppiati sono: latte; carni bovine; carni ovine e caprine; frumento duro; semi oleosi (colza e girasole); riso; barbabietola da zucchero; pomodoro destinato alla trasformazione; olio d’oliva; agrumi; colture proteiche comprese le leguminose. (Com)