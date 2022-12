Trasporti: Atac, da domani riattivate linee tram 2, 3 e 19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In piazza Ungheria sono terminati i lavori alla rete dei servizi eseguiti dalle società Acea e Terna. Da inizio servizio di giovedì 22 dicembre 2022 le linee tramviarie 2, 3 e 19 vengono riattivata. Lo comunica Atac. Per questo riguarda la Linea 2 è stata riattivata sull'intero percorso tra piazzale Flaminio e piazza Mancini. La linea 3 in modalità tram tra Porta Maggiore e Valle Giulia. La tratta Porta Maggiore e la stazione di Trastevere resta sostituita da bus per i lavori di rinnovo dei binari tramviari in viale Trastevere. La linea 19 invece è riattivata in modalità tram tra Porta Maggiore e piazza Risorgimento. L'intera linea (Centocelle-piazza Risorgimento), quindi, sarà gestita con i tram. (Rer)