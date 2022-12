Governo: Calderoli, prosegue fattiva collaborazione in Conferenze Stato-Regioni e unificata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' proseguito all’insegna del pragmatismo e della collaborazione il lavoro della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza unificata, che si sono tenute questo pomeriggio al Ministero. Tutti i partecipanti al tavolo, da quelli del governo a tutte le istituzioni presenti, hanno dimostrato nei fatti di aver accolto il mio appello a considerare questi appuntamenti come un’occasione per un dialogo leale e costruttivo ma soprattutto lontano dai toni dell’agone politico. La lavorazione di ben 36 provvedimenti complessivi nell’arco di circa mezz’ora è la prova provata che sono stati rispettati anche i quattro principi di rapidità, semplicità, efficienza ed efficacia prefissati fin dalla prima riunione. Nel fare gli auguri di buon Natale e buone feste a tutti gli intervenuti, ho inoltre rinnovato l’auspicio che questo clima possa proseguire anche alla ripresa dei lavori con l’anno nuovo". Lo rende noto il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli. (Rin)