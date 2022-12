Lavoro: Cgil, oggi presidio operatori spettacolo davanti Mise a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi si è tenuto il presidio delle lavoratrici e dei lavoratori dello spettacolo davanti alla sede del Mise a Roma, "con richiesta di essere ascoltati da Mic e Ministero del lavoro. Non c'è stata data udienza a causa della mancanza di funzionari competenti in sede". Lo scrive, in una nota, la Slc Cgil di Roma e del Lazio. "La richiesta di un'audizione prossima - continua la nota del sindacato - è quanto mai urgente, dato uno stanziamento di 100 milioni per lo strumento dell' indennità di discontinuità che risulta gravemente insufficiente. Serve capire se lo strumento avrà un carattere strutturale e perdurante nel tempo, serve un tavolo tecnico. Ribadiamo l'eccezionalità di un momento storico che offre allo spettacolo una riforma attesa da 70 anni che non può e non deve essere vanificata da manovre economiche insufficienti che la condannerebbero al fallimento. Continueremo a vigilare e invitiamo tutti i lavoratori a essere pronti a prossime mobilitazioni", conclude la Slc Cgil. (Com)