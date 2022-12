Francia: governo prepara programma per proteggere ospedali da attacchi informatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo francese ha annunciato il lancio di un programma volto a proteggere le strutture ospedaliere dagli attacchi informatici. È quanto si legge in una nota congiunta del ministro dell'Interno, Gerald Darmanin, di quello della Salute, Francois Braun, e di quello al Digitale, Jean-Noel Barrot. "L'obiettivo è che il 100 per cento degli istituti sanitari prioritari abbiano realizzato nuove esercitazioni entro maggio 2023", si legge nella nota. "Un piano bianco digitale sarà elaborato nel primo trimestre del 2023 per dotare le struttura di riflessi e pratiche da adottare se un incidente cyber si dovesse verificare", continua il comunicato. Tra le iniziative previste c'è una cellula di crisi e un sistema di valutazione dei danni. (Frp)