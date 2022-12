Decreto Aiuti quater: Bergesio (Lega), proroga utilizzo crediti imposta imprese, approvato emendamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono soddisfatto per l'approvazione dell'emendamento Lega che proroga al 31 dicembre 2023 il termine di utilizzo dei crediti d'imposta riconosciuti per il terzo e quarto trimestre 2022, alle imprese che ne hanno diritto. Viene così garantita una tempistica più equa e meglio distribuita nel tempo nell'utilizzo di tali crediti, dando maggiori possibilità alle imprese di sfruttare i medesimi in compensazione. Inoltre, in considerazione delle criticità ancora esistenti nelle capacità di assorbimento da parte del mercato, il maggior periodo di tempo è necessario ai contribuenti che intendono cederli. Un importante provvedimento che dà respiro alle imprese che come Lega cercheremo sempre di sostenere e aiutare concretamente". Lo afferma in una nota il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, primo firmatario dell'emendamento.(Com)