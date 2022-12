Nord Macedonia: ministro Economia, faremo il possibile su prezzi energia per famiglie e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Skopje farà il possibile affinché non ci sia un drastico aumento del prezzo dell'energia elettrica per le famiglie e vengano diminuite le tariffe per le micro e piccole imprese. Lo ha dichiarato il ministro dell'Economia macedone, Kresnik Bektesi, ripreso dall'agenzia di stampa "Mia". "Sono certo che ci sarà una riduzione per i piccoli consumatori a causa del fatto che i prezzi dell'elettricità e del gas naturale si stanno stabilizzando sui mercati azionari mondiali", ha affermato Bektesi. Il ministro ha quindi annunciato che "sono già stati previsti fondi per questo", e che "ieri è stato varato il piano d'azione con il sostegno dell'Unione europea". "Prevediamo di ricevere i fondi dall'Ue a metà gennaio, con i quali potremo aiutare direttamente le micro e piccole imprese", ha annunciato il ministro. Per quanto riguarda le famiglie, Bektesi ha detto che "i cittadini che spendono meno pagheranno meno, mentre chi spende inutilmente e ha possibilità di spendere, pagherà prezzi più alti".(Seb)