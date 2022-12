Venezia: la città al secondo posto per la raccolta differenziata secondo dati Ispra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezia è "seconda per differenziata tra le città metropolitane e le grandi città italiane. Sono i dati dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che premiano gli sforzi di Comuni, cittadini e Veritas per rendere sempre più virtuosa la gestione dei rifiuti." Lo rende noto, tramite il proprio profilo Twitter, il Gruppo Veritas, società pubblica che gestisce la raccolta e il ciclo dei rifiuti, il servizio idrico integrato e i servizi pubblici locali nei cinquantuno comuni soci delle province di Venezia e Treviso. (Rev)