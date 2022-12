Legge Bilancio: Miele (Lega), da mio emendamento via a nomina commissario straordinario Roma Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie ad un emendamento "da me presentato e coofirmato dal collega Ottaviani, abbiamo ottenuto la nomina di un commissario straordinario con poteri di stazione appaltante" per la Roma Latina "che realizzi velocemente l'opera sul modello della ricostruzione del ponte Morandi di Genova". Lo si legge in una nota della deputata della Lega Giovanna Miele. "Un risultato straordinario, ottenuto grazie al lavoro parlamentare della Lega, del ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, del Sottosegretario al Ministero del Lavoro Claudio Durigon e del Sottosegretario al Ministero dell'Economia Federico Freni. Per dare un'idea della portata del risultato raggiunto basti ricordare che la Roma-Latina nasce con la legge obiettivo del 2001, il cui bando per la realizzazione arriva solo nel 2011. Poi, il pantano di ricorsi, sentenze, strettoie burocratiche, ultima delle quali la sentenza del Consiglio di Stato che, nel 2019, ha respinto l'ultimo ricorso per un errore nella gara. Un tira e molla - conclude Milele - che ha costretto il sud del Lazio a fruire di una viabilità inadatta alle esigenze del territorio. Oggi, grazie alla Lega, poniamo rimedio una volta per tutte, e doterà la provincia di un collegamento moderno, efficiente e veloce da e per la Capitale e con il resto della rete autostradale italiana".(Com)