Legge Bilancio: M5s, "sovranisti dal grilletto facile aprono l'era della caccia selvaggia"

- "I sovranisti dal grilletto facile stanno aprendo una nuova era in Italia all'insegna della 'caccia selvaggia'. Tra le tante assurdità di questa manovra pavida e incolore, forse la più indecente è l'approvazione di un emendamento di Fratelli d'Italia che d'ora in poi aprirà la caccia anche nei parchi protetti, persino al di fuori dalla stagione venatoria". Lo scrive su Facebook il Movimento 5 stelle. "Una norma - prosegue l'M5s - che nulla ha a che vedere con la legge di Bilancio, che rischia di creare danni irreparabili a tante nostre riserve naturali, oltre a mettere a rischio l'incolumità delle persone. Praticamente si trasformano le aree naturalistiche più belle del nostro paese in un poligono di tiro per cacciatori, che avranno la possibilità di sparare indisturbati a tutto ciò che si muove, con tanti saluti alla tutela della biodiversità. Ormai è chiaro: tutto ciò che riguarda le politiche dell'ambiente fa venire l'orticaria a questa maggioranza. Noi non ci fermeremo e continueremo a lottare per bloccare questo scempio". (Rin)