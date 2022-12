Sanità: D'amato (Pd), nel Lazio inversione di tendenza su equità accesso alle cure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio inversione di tendenza su equità e accesso alle cure. Lo ha dichiarato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, candidato del Pd alle prossime elezioni regionali, partecipando alla presentazione del rapporto "Salute ed Equità" realizzato dal Dep Lazio alla presenza del direttore del Dep Lazio, Marina Davoli. "L'equità di accesso alle cure è un tema centrale delle politiche pubbliche. Nonostante i progressi compiuti negli ultimi decenni, ancora oggi le condizioni sociali, economiche o culturali delle persone determinano il ventaglio e la qualità delle prestazioni sanitarie di cui possono disporre". Il rapporto regionale sulle diseguaglianze nella salute e nell'assistenza sanitaria - realizzato dal Dep Lazio - fornisce un quadro della mortalità, della prevalenza di patologie, degli stili di vita e degli indicatori di accesso ed esiti dell'assistenza sanitaria, in relazione a misure dello svantaggio sociale individuale e di area, indicando alcune priorità epidemiologiche regionali. Il rapporto evidenzia che ciò è ancora più vero dopo l'esperienza della pandemia. Questa grande emergenza mondiale, infatti, ha generato ulteriori criticità, aggravando squilibri preesistenti e aprendo nuove ferite nel tessuto sociale. Proprio un contributo contenuto in questo libro ricorda che, se la povertà globale era progressivamente diminuita fino al 2020, il covid-19 ha invertito questa tendenza. E, contestualmente, ha consentito alla fascia di popolazione più abbiente di accrescere le proprie ricchezze. Il rapporto, inoltre evidenzia l'esigenza di interventi che riducano le iniquità per contrastare uno squilibrio che è innanzitutto un grave vulnus costituzionale. Sotto questo aspetto, il sistema sanitario può esercitare un ruolo enorme. (segue) (Rer)