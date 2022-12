Sanità: D'amato (Pd), nel Lazio inversione di tendenza su equità accesso alle cure (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In diversi studi – continua D'amato - è stato evidenziato come, pur in presenza di disuguaglianze nell'incidenza di una patologia, un uguale standard di trattamento sia in grado di azzerare le disuguaglianze negli esiti. Disponiamo di uno strumento importante, dunque. Sta a noi utilizzarlo al meglio, per il benessere di tutti. La nostra Regione ha sempre fatto la sua parte e ha voluto cogliere in questa fase di estrema criticità l'opportunità per affrontare il tema della disuguaglianza in modo analitico e strutturale. Lo ha fatto istituendo un Gruppo di lavoro regionale per l'equità e la medicina di genere, incaricato di mappare la realtà territoriale per evidenziare l'andamento delle performance, individuare le buone pratiche, isolare i contesti su cui programmare interventi migliorativi. Il rapporto che presentiamo oggi è appunto l'esito di questa attività di analisi, e arriva a distanza di pochi mesi dalla prima pubblicazione, dedicata al tema delle differenze di genere. La rilevanza di questo progetto è data dal fatto che gli elementi raccolti, oltre a rappresentare un importante patrimonio conoscitivo nell'ottica del piano di investimenti del Pnrr, costituiranno la base su cui le Aziende sanitarie svilupperanno i nuovi piani operativi e garantiranno il soddisfacimento della domanda di salute dei nostri cittadini. La nostra Regione, va puntualizzato, non ha scoperto nel contesto post-pandemico il tema dell'equità. Né si è mossa solo ora per porre un argine al fenomeno della disuguaglianza nelle possibilità di accesso. Numeri alla mano, negli ultimi 5 anni ha anzi ottenuto importanti risultati, a testimonianza della profonda sensibilità che ha sempre nutrito rispetto a questo problema. Offro qualche dato". (segue) (Rer)