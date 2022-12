Sanità: D'amato (Pd), nel Lazio inversione di tendenza su equità accesso alle cure (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la presentazione del rapporto l'assessore D'amato ha illustrato alcuni dati che vedono, negli ultimi anni, una inversione di tendenza rispetto al tema dell'equità di accesso alle cure: Le malattie cardiovascolari sono responsabili del 35 per cento dei decessi nel Lazio. Negli ultimi dieci anni, il nostro sistema è riuscito a raddoppiare l'accesso all'angioplastica alle vittime di infarti gravi (dal 30 per cento al 59 per cento). E se nel 2012 il ricorso a questa tecnica era appannaggio soprattutto dei cittadini con un alto titolo di studio (35 per cento, a fronte del 26 per cento di quelli con un livello inferiore), oggi le proporzioni sono ribaltate (57 per cento e al 60 per cento). La tempestività di questi interventi ha garantito, in valori assoluti, la possibilità di salvare oltre 1.300 individui vittime di infarto del miocardio. Un altro esempio è dato dalla frattura del femore. Nella nostra Regione, nel 2012, un over 65 con questa problematica aveva l'80 per cento di probabilità in più di essere operato entro 48 ore se in possesso di un alto titolo di studio. Nel 2020, questo differenziale, pur presente, si è ridotto al 20 per cento. "Quindi possiamo dire di aver lavorato bene, e sono sicuro che continueremo a fare la nostra parte: grazie alle straordinarie competenze del nostro sistema sanitario, a un'efficace attività di pianificazione e alla realizzazione di nuovi progetti come quello che presentiamo oggi. In questo modo garantiremo a tutti una salute di qualità e faremo del Lazio un modello di programmazione, performance ed equità", ha concluso l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. (Rer)