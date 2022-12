© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I grillini non si smentiscono mai. Il Questore anziano (Paolo Trancassini, di Fratelli d'Italia) presenta una deliberazione in Ufficio di presidenza per non adeguare l'indennità e loro fanno un comunicato durante lo stesso per rivendicarlo. Una falsità incredibile che richiedeva questo tweet di verità". È quanto scrive su Twitter il deputato di Fratelli d'Italia, Chiara Colosimo. (Rin)