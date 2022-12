Afghanistan: Sunak, non posso immaginare un mondo in cui alle mie figlie è negata l’istruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier britannico Rishi Sunak ha avvertito i talebani che "il mondo sta osservando" l’Afghanistan dopo che alle donne nel Paese è stato vietato di frequentare università pubbliche e private. "Come padre di figlie femmine, non riesco a immaginare un mondo in cui venga negata loro un'istruzione. Le donne afgane hanno molto da offrire e negare loro l’accesso all’università è un grave passo indietro”, ha affermato “Il mondo sta osservando. Giudicheremo i talebani dalle loro azioni", ha scritto in un messaggio su Twitter. L'amministrazione afgana guidata dai talebani non ha fornito una motivazione per il divieto e finora non ha reagito alle critiche globali ricevute dopo la dichiarazione. (Rel)