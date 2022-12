Covid: Oms, "molto preoccupati" dalla situazione in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, si è detto "molto preoccupato" per l'ondata senza precedenti di casi di Covid-19 in Cina, esortando Pechino a fornire informazioni dettagliate sulla gravità della situazione. "L'Oms è molto preoccupata per l'evoluzione della situazione in Cina", ha detto Tedros nella sua consueta conferenza stampa settimanale, chiedendo informazioni dettagliate sulla gravità della malattia, sui ricoveri ospedalieri e sui requisiti di terapia intensiva. Nonostante la Cina abbia segnalato due morti per Covid-19 a inizio settimana, le prime dallo scorso 3 dicembre a figurare nel bollettino ufficiale, molti indizi lasciano pensare che i decessi potrebbero essere molto più numerosi e che, addirittura, il Paese sia già travolto da un'ondata di contagi. Negli ultimi giorni il quotidiano statunitense "Wall Street Journal" e il britannico "Financial Times", entrambe testate che vantano una capillare rete di contatti in Cina, hanno registrato le dichiarazioni di dipendenti di forni crematori e camere mortuarie che riferiscono di essere letteralmente "sommersi" dal lavoro dopo l'abbandono della draconiana politica "zero Covid" che ha sin qui caratterizzato la strategia cinese di contenimento del virus. I due quotidiani anglosassoni ritengono non realistici i dati ufficiali delle autorità sanitarie, e fonti diplomatiche occidentali a Pechino concordano con tale valutazione. Queste ultime ricordano come anche a Wuhan, all'inizio della pandemia, il numero reale delle vittime fu fortemente sottostimato: i decessi formalmente segnalati furono solo quattromila, ma si ritiene che il numero sia molto maggiore e compreso tra le 60 e le 80 mila vittime. (Res)