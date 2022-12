Turchia-Africa: Erdogan, lavoreremo per sviluppare relazioni commerciali in modo equo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia sta lavorando per sviluppare le relazioni commerciali con i Paesi africani in modo equo ed equilibrato su “una base vantaggiosa per tutti”. Lo ha dichiarato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, nella conferenza stampa congiunta ad Ankara con l’omologo senegalese, Macky Sall. Dichiarandosi lieto di ospitare il presidente senegalese Sall e la sua delegazione ad Ankara, Erdogan ha ricordato la sua visita a Dakar nel febbraio del 2022 in cui è stata inaugurata l’ambasciata turca in Senegal. “Abbiamo una volontà comune di sviluppare la nostra cooperazione con il Senegal in ogni campo. In questo contesto, abbiamo discusso in dettaglio le nostre relazioni nei settori dell'economia, del commercio, degli investimenti, dell'industria della difesa e della lotta contro il terrorismo nei nostri incontri di oggi”, ha affermato Erdogan. Il presidente Erdogan ha affermato che mentre la Turchia aveva solo 12 ambasciate in Africa nel 2002, ad oggi il numero delle sedi diplomatiche è salito a 44, mentre sono 38 le ambasciate di Paesi africani ad Ankara.(Res)