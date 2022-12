Usa-Libano: ministro Esteri a sottosegretaria Leaf, "imperativa assistenza" militare di Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assistenza continuativa degli Stati Uniti al settore militare e della sicurezza del Libano è imperativa per il Paese, alle prese con una crisi economica senza precedenti, oltre che con uno stallo politico che ne minaccia l’identità. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri libanese uscente, Abdallah Bou Habib, durante l’incontro a Washington con la sottosegretaria di Stato statunitense, Barbara Leaf. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa libanese “Nna”, i “pericoli” minacciano l’identità del Libano a causa dell’incapacità di trovare soluzioni permanenti riguardo al rimpatrio degli sfollati siriani e di cambiare l’approccio della comunità internazionale. I colloqui tra Bou Habib e Leaf si sono concentrati sui recenti sviluppi in Libano, con particolare attenzione alle sessioni del parlamento dedicate all’elezione del capo dello Stato, alle riforme, all’accordo con il Fondo monetario internazionale e al tema dei rifugiati siriani. La sottosegretaria Leaf ha sottolineato la “necessità che i decisori in Libano si assumano le proprie responsabilità e procedano con l’elezione del nuovo presidente della Repubblica, come passo essenziale per iniziare ad affrontare le crisi accumulate”. La situazione che sta affrontando il Libano “è diversa e più pericolosa delle crisi precedenti, e persino più complessa delle crisi regionali”, ha aggiunto Leaf. (Lib)