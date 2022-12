Egitto: capo Autorità Canale Suez, predisposta nuova zona industriale Abu Khalifa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità egiziane hanno iniziato a predisporre i terreni su cui sorgerà la zona industriale di Abu Khalifa, vicino al Canale di Suez, nella regione di Qantara, a ovest del governatorato di Ismailia. Lo ha annunciato il capo della zona economica del Canale di Suez, Walid Gamal El Din, intervenendo oggi davanti alla Camera di rappresentanti. Come sottolineato da El Din, la zona economica ha prestato grande attenzione alle infrastrutture della zona industriale di Abu Khalifa al Qantara, in particolare elettriche e servizi pubblici, che contribuiscono ad attrarre investitori nella regione e le conferiscono un vantaggio competitivo grazie alla sua vicinanza al corso di navigazione del Canale di Suez. Lo sviluppo della zona economica situata nella parte occidentale del governatorato di Ismailia è stato bloccato per più di 15 anni a causa dell'innalzamento del livello delle acque sotterranee.(Cae)