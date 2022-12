Ucraina: Zelensky arrivato negli Usa, avrà bilaterale con Biden prima di parlare al Congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è arrivato negli Stati Uniti per la sua prima visita ufficiale nel Paese dallo scoppio della guerra con la Russia, lo scorso febbraio. Lo riferisce l’emittente “Cbs”, dopo che il viaggio del presidente ucraino è stato organizzato in segretezza nelle ultime settimane e confermato solo nella giornata di ieri. Zelensky avrà un bilaterale con il presidente Usa, Joe Biden, alla Casa Bianca, a cui seguirà una conferenza stampa congiunta. Il presidente ucraino ha anche in programma un intervento davanti al Congresso Usa, in serata. “Verso gli Stati Uniti, per rafforzare ulteriormente la resilienza e la capacità di difesa dell’Ucraina”, ha scritto Zelensky su Twitter stamattina presto. (Was)