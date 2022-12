Autonomia: Fratoianni (Avs), uno dei progetti più pericolosi per il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo dell'Autonomia differenziata lo considero uno dei progetti politici più pericolosi per il nostro Paese in questa stagione di governo delle destre". Lo ha detto il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni parlamentare dell'Alleanza verdi e sinistra parlando con i cronisti a margine di una manifestazione in piazza del Pantheon promossa da comitati ed associazioni contro l'autonomia e per l'unità della Repubblica. "L'idea di dividere ancor di più i divari sociali ed economici che segnano l'Italia con questo progetto 'Spacca Italia', allarga ancor di più le diseguaglianze e non ricuce le ferite esistenti fra territori diversi. E' evidente che questa destra - ha concluso Fratoianni - pensa che sia persino giusto aggravare le diseguaglianze. Ed è giusto e necessario opporsi con tutte le forze a questo disegno". (Rin)