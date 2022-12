Russia: ministero Sviluppo economico, inflazione annuale rallenta al 12,35 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione su base annua in Russia è diminuito dal 12,65 al 12,35 per cento in una settimana. Lo ha riferito il ministero dello Sviluppo economico russo. Nel rapporto del dicastero si legge che la crescita dei prezzi dei prodotti alimentari è rallentata, aumentando solo del 0,1 per cento in una settimana rispetto allo 0,15 per cento della settimana precedente, a causa di un calo del tasso di crescita dei prezzi dei prodotti orticoli. Si è stata registrata anche una diminuzione dei prezzi degli elettrodomestici. Per i servizi regolamentati e turistici, i prezzi sono diminuiti del 0,18 per cento, stante il minor costo dei biglietti aerei e dei servizi alberghieri. (Rum)