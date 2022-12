Marche: Mit, da governo 3,7 milioni all’anno per continuità territoriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Grazie al lavoro congiunto tra il Mit guidato dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini e i relatori della legge di Bilancio sono stati stanziati 3,7 milioni annui per il 2023, il 2024 e il 2025 per la continuità territoriale delle Marche. Fondi che si aggiungono a quelli stanziati dalla Regione. Lo riferisce il ministero in una nota, sottolineando la “grande soddisfazione” espressa dal ministro Salvini. (Rin)