- Il capo di Stato senegalese e presidente di turno dell'Unione africana, Macky Sall, ha ringraziato la Turchia per il sostegno all'adesione dell'Ua al G20. È quanto dichiarato dallo stesso Sall in un tweet al termine dell'incontro con l'omologo turco Recep Tayyip Erdogan ad Ankara, dove si trova in visita ufficiale. (Res)