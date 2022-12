Legge Bilancio: L'Abbate, grazie al M5s Italia potrà completare sua Carta geologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella manovra pavida e austera congegnata dal governo Meloni, che inspiegabilmente taglia i fondi per la messa in sicurezza del territorio, un risultato grazie al Movimento cinque stelle è arrivato. L'emendamento che ho avuto l'onore di firmare a nome di tutto il gruppo, che prevede uno stanziamento di fondi da qui al 2035 per il completamento della Carta geologica d'Italia, è riuscito ad avere disco verde nel caos notturno delle votazioni. Si tratta di un passaggio importantissimo visto che il progetto Carg, nato negli anni '80, ha ripreso vita soltanto grazie ai governi Conte dopo due decenni passati su un binario morto, con soltanto il 44 per cento dei 636 fogli geologici messi a punto". Lo afferma in una nota l'onorevole Patty L'Abbate, del M5s, vicepresidente della commissione Ambiente alla Camera. "Una conoscenza approfondita del nostro territorio e delle sue fragilità diventa ogni giorno di più basilare, e per averla è necessario portare a termine la Carta geologica - prosegue la parlamentare del Movimento cinque stelle -. La drammatica tragedia di Ischia è stata molto più di una spia rossa: le norme anti-dissesto vanno messe in cima all'agenda politica. Dal governo Meloni arrivano purtroppo segnali poco incoraggianti, considerando che in questa legge di Bilancio non si è voluto dare alcun segnale in questo senso. Il Movimento cinque stelle continuerà a battersi per la messa in sicurezza del territorio, contro una maggioranza che allo stato attuale sembra vivere in maniera stanca e scocciata ogni azione che si fa a tutela dell'ambiente". (Com)