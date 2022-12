Legge Bilancio: capigruppo Azione-Iv, rinunciato a ripartizione dote parlamentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa maggioranza "ha dato uno spettacolo indecente nella preparazione della legge di Bilancio: errori, ritardi, pasticci, approssimazione. Hanno perso cinque giorni ed ora, addirittura, si parla di un ritorno del provvedimento in commissione. Ci siamo rifiutati di partecipare a questo spettacolo indecente, anche se ciò ha voluto dire sottrarci alla misera spartizione che, come consuetudine, ha interessato i gruppi parlamentari. Anzi: proprio sulla dote tradizionalmente riservata al Parlamento, avevamo proposto di destinarla interamente al taglio di molte microtasse che gravano inutilmente su famiglie e imprese. Come ormai è cronaca, si è preferito invece assegnare una lauta regalia alle società calcistiche piuttosto che portare sollievo a chi è più in difficoltà". Lo affermano in una nota Matteo Richetti e Raffaella Paita, capigruppo di Azione-Italia viva alla Camera ed al Senato.(Com)