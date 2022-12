Speciale infrastrutture: Cybersicurezza, Polizia di Stato e Unem siglano accordo per sicurezza infrastrutture critiche informatiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato siglato a Roma l'accordo tra Polizia di Stato e Unione Energie per la Mobilità – Unem, volto al potenziamento della sicurezza ed alla migliore gestione, condivisione ed analisi di informazioni idonee a prevenire e contrastare attacchi o danneggiamenti in pregiudizio delle infrastrutture informatiche afferenti al marchio. Lo riferisce la Polizia di Stato in una nota, spiegando che la convenzione, firmata dal Prefetto Dott.ssa Daniela Stradiotto, nella sua qualità di Direttore Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato e per Unem dalla Dott.ssa Marina Barbanti, nella sua qualità di Direttore Generale, rientra nell'ambito di quanto sancito dall'art. 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante: "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e che prevede che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nell'ambito delle direttive impartite dal ministro dell'Interno per il potenziamento dell'attività di prevenzione, può stipulare convenzioni con soggetti, pubblici e privati, dirette a fornire, con la contribuzione degli stessi soggetti, servizi specialistici, finalizzati ad incrementare la sicurezza pubblica. Nelle articolazioni del Dipartimento è compresa la Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, alle cui dipendenze operano, in particolare, gli uffici territoriali istituiti per le esigenze della Polizia Postale e delle Comunicazioni che svolgono le azioni di prevenzione e contrasto alla criminalità informatica; inoltre nell'ambito della direttiva generale per l'attività amministrativa e per la gestione relativa all'anno 2021, il ministro dell'Interno ha previsto, tra gli obiettivi operativi, l'ampliamento della sfera di tutela del C.N.A.I.P.I.C. per le infrastrutture critiche informatizzate e per le infrastrutture sensibili presenti sul territorio – Piccole e Medie Imprese (Pmi) e Pubblica Amministrazione Locale (Pal) - da realizzarsi tramite l'incremento del numero di accordi bilaterali tra l'Amministrazione e gli enti gestori di sistemi e servizi informatici strategici e la creazione nei Compartimenti della Polizia Postale e delle Comunicazione dei Nuclei Operativi Sicurezza Cibernetica. (Com)