Speciale infrastrutture: Albania, secondo premier Rama fine lavori nel 2024 per ferrovia Tirana-Durazzo

- Il primo ministro albanese, Edi Rama, ha annunciato che i lavori per la ferrovia Tirana-Durazzo potrebbero essere terminati nella primavera del 2024. Secondo quanto riferisce la stampa di Tirana, il capo del governo ha sottolineato che i lavori in questo cantiere proseguono “a ritmo sostenuto”. Il progetto approvato dal 2016 prevede la ricostruzione della linea ferroviaria Tirana-Durazzo, nonché la costruzione di un ramo ferroviario di 5 chilometri tra Tirana e l'aeroporto di Rinas. Dopo il completamento completo dei lavori ferroviari, la distanza Tirana-Durazzo dovrebbe essere coperta in treno in circa 22 minuti. Sarà inoltre accorciata la tratta da Tirana all'aeroporto internazionale di Rinas, che dovrebbe durare 12 minuti. (Alt)