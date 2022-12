Speciale infrastrutture: Lega, con Salvini Italia ricomincia a correre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il prezioso lavoro portato avanti dal ministro Matteo Salvini sblocca opere sul territorio. Un risultato raggiunto in poco più di due mesi dall'insediamento al dicastero di Porta Pia: i lavori sulla SS4 Salaria sono strategici per gli spostamenti tra Lazio e Marche, sono attesi dai territori da tempo, e sono una risposta fondamentale per le esigenze delle nostre due regioni, così come lo sblocco dei lavori sulla E78 da Fano, direttrice adriatico tirrenica". Lo dichiarano in una nota i parlamentari della Lega Claudio Durigon, senatore e coordinatore del partito nel Lazio, e Riccardo Augusto Marchetti, deputato e coordinatore del partito nelle Marche. "Grazie a Salvini, l'Italia ricomincia a correre: le opere ripartono, cittadini e imprenditori vengono ascoltati, arriva nuovo slancio economico per le infrastrutture. E questa è la buona politica della Lega", conclude Durigon. (Com)