Speciale infrastrutture: Legge bilancio, Salvini, pronti a correre, la manovra va approvata entro Capodanno

23 luglio 2021

- "Come Lega vogliamo che la manovra si chiuda presto e bene perché aiuta milioni di famiglie in difficoltà. È che le opposizioni fanno il loro mestiere, ma la manovra va approvata assolutamente entro Capodanno. Quindi se si può discutere approfonditamente, bene, altrimenti siamo pronti a correre e a fare il 31 dicembre in Senato". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini a margine della conferenza stampa di fine anno sulla Gestione governativa navigazione laghi Maggiore, Garda e Como. (Rem)