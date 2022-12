Speciale infrastrutture: Energia, Sefcovic, acquisto congiunto di gas deve essere più inclusivo possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'acquisto congiunto di gas dovrebbe essere il più inclusivo possibile. Lo ha detto il vicepresidente della Commissione europea, Maros Sefcovic, in una conferenza stampa a Bruxelles. Dovrebbe essere "aperto a tutti gli Stati membri e alle parti contraenti della comunità energetica, compresi i Paesi con limitate possibilità di diversificazione e tutte le aziende che desiderano partecipare, indipendentemente dalle loro dimensioni", ha detto. L'elemento critico della piattaforma di acquisto congiunto, potrebbe riguardare l'ottimizzazione delle infrastrutture, come lo stesso vicepresidente ha illustrato. "Dobbiamo eliminare le strozzature esistenti e liberare capacità, per garantire che i terminali di Gnl e gli stoccaggi sotterranei siano pronti a ricevere il gas acquistato congiuntamente. A tal fine, lanceremo un nuovo sistema di prenotazione". Sul fronte dell'approvvigionamento, l'Ue continuerà nel dialogo con gli Stati Uniti, la Norvegia e altri partner, ha assicurato invece il vicepresidente dell'esecutivo Ue. "Dobbiamo coordinare in modo più efficace l'azione diplomatica dell'Ue e degli Stati membri nei confronti dei nostri principali partner energetici. Perché quando agiamo insieme e parliamo con una sola voce, possiamo davvero aumentare il nostro potere contrattuale", ha dichiarato. (Beb)